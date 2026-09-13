Ритейл парковете изпреварват моловете в битката за търговските площи
Обемът на модерните търговски площи в България надхвърли 1,47 млн. кв. м
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Обемът на модерните търговски площи в България надхвърли 1,47 млн. кв. м
Липсата на свободни площи води до повишаване на офертните наемни нива
Търсенето расте, площите се увеличават
Четиринайсет години след влизане в сила на Закона за горите, все още не е проведена национална инвентаризация
Нивата на доходност при първокласните офиси достигнаха 8%
Компанията за инвестиции в бизнес имоти, част от AG Capital придобива логистичната компания BPD
Експанзията на този сегмент е добра новина за пазара на бизнес имоти
Офертите за наем на първокласни площи в столицата са около 15 евро/кв. м за централната част на града и 12-14 евро/кв. м за периферията около главните...
Ограничен е и броят на новите обекти в моловете, тъй като наемателите все още задържат плановете си за разширяване
Тези мерки трябва да се прилагат и в мирно време, защото някои казват, че икономиката е като във военно време
Схемата за плащане на площ е с най-голям бюджет от всички директни плащания
Столичният кмет Йорданка Фандъкова започва спешна проверка на районни кметове заради съмнения за продан на зелени площи за застрояване. Сигналът за т...
Едва половината от площите в България са засети с пшеница родна селекция, като по-голяма част от купените семена са засети в Южна България, съобщи пре...
Десетки автомобили преминават по наскоро залесените релси на Руски паметник в София. В рубриката „Моята новина" получихме сигнал, в който се вижда ка...
Жителите на София да пазят онова, което се гради с парите на всички ни. Към това призова столиччният кмет Йорданка Фандъкова пред Нова ТВ, визирайки „...
Земеделската земя в Добрчка област е най-скъпа в страната, показва анализ на Териториалното статистическо бюро. За миналата година средната цена на де...
Бургас. 30 000 000 лв. ще даде община Бургас за озеленяване на крайморския град в изборната 2015-та година. Това обявиха от общината през седмицата, к...
Добрич. Засетите в страната площи със слънчоглед от българска селекция са едва 0,1 на сто, каза пред журналисти директорът на Добруджански земеделски...