Забравено селце край София засенчва Бояна. Невиждан лукс

Едно забравено селце край София вече засенчва квартала на богатите - Бояна. То се развива невероятно бързо и се превръща новия имот хит.

Село Иваняне, сгушено в западната периферия на столицата, дълго време живееше със славата на спокойно място, където времето тече по-бавно. Днес обаче картината е съвсем различна – багери и кранове бележат новото лице на селото, а имотният пазар кипи от сделки и амбиции.

Цените – от достъпни апартаменти до луксозни къщи

Средната цена на имотите в Иваняне вече достига около 278 000 евро. Новите проекти предлагат тристайни апартаменти за близо 240 000 евро – жилища от най-висок клас, с подово отопление, газификация и паркомясто. Къщите варират между 360 000 и 620 000 евро, като просторните дворове от 600 до 1000 кв.м са особено търсени. Пазарът е оживен и от парцели – урегулирани терени се продават между 200 000 и 400 000 евро, което ясно показва, че селото е в процес на трансформация.

Купувачите – новият столичен елит

В Иваняне идват млади семейства, предприемачи и инвеститори. Те търсят не просто къща, а баланс между близост до София и живот в тишина и простор. Изискванията им са ясни – модерно строителство, енергийна ефективност, газификация, удобства като паркоместа и големи дворове. За тях Иваняне е дългосрочна инвестиция – място, което обещава сигурност и престиж.

Инфраструктурата – предизвикателство и шанс

Селото има добра връзка със София – по бул. „Царица Йоанна“ до центъра се стига за около десет минути. Газификацията вече е факт в новите проекти, а модернизацията на улиците върви, макар и по-бавно от темпа на строителство. Иваняне е равнинно, което улеснява изграждането на комплекси и еднофамилни къщи. Потенциалът му е огромен – то може да се превърне в ново Лозен, с мащабни проекти и силен интерес от столичния елит.

Вече бие Пролеша и Чибаовци

Докато Пролеша и Чибаовци предлагат по-достъпни имоти – между 120 000 и 350 000 евро – и се оформят като нови квартали за хора, търсещи тишина и простор, Иваняне се позиционира по-високо. Там строителството е по-модерно, инфраструктурата по-добра, а близостта до София – решаващо предимство. Ако Пролеша и Чибаовци са селата на новите столични средни класи, Иваняне е селото на амбициозните инвеститори и младия елит.

Отдавна не е периферия

Иваняне вече не е периферията, която остава в сянка. То е новият строителен фронт на запад от София, където багерите чертаят бъдещето, а сделките показват, че селото е на прага да се превърне в престижен адрес. В сравнение с Пролеша и Чибаовци, Иваняне е по-скъпо, но и по-престижно – с потенциал да се нареди сред новите елитни села около столицата.

