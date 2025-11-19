Компания създаде новия артистичен дом на IT общността в София

Алабин 58, една от емблематичните исторически сгради в центъра на София, получи нов живот благодарение на Puzl. Компанията представи официално най-новото си гъвкаво офис пространство, специално създадено за технологичната общност.

Проектът бележи нов етап в развитието на бранда, който за първи път насочва успешния си модел от индустриални пространства към бутиков имот с почти вековна архитектура и артистична атмосфера, запазвайки духа на мястото и добавяйки съвременно усещане за стил и общност.

Нова дизайнерска идентичност с дух от средата на века

Puzl е бранд с успешен авторски подход в преобразяването на стари фабрики в модерни споделени пространства и офиси за IT сектора. Всъщност компанията първа въвежда индустриалния стил chic в офис дизайна у нас, а първият им обект в Будапеща печели наградата „Дизайн на годината“ в престижния конкурс Az Év Irodája.

Алабин 58 изправя екипа пред амбициозното предизвикателство да запази характерната градска културна идентичност на сградата и да я превърне в гъвкава работна среда с напълно нов облик.

Главният архитект на Puzl Studio Дима Гюдженова проектира за целта нов интериорен стил – The Atelier. Той съчетава модерни влияния от средата на века с иконични винтидж мебели, лукса на парижка резиденция и духа на бохемско творческо ателие.

„Целта ни бе да създадем елегантна и изискана визия, различна от разпознаваемия индустриален Puzl дизайн. С Алабин 58 нарушихме част от своите класически правила за дизайн, за да предложим на нашата общност нещо ново и уникално – еклектична timeless естетика, която се вписва перфектно в характера и даденостите на тази красива историческа сграда“, казва Гюдженова.

Елегантност, реставрация и естествена светлина

Идеологията на Puzl винаги е била да възражда сгради с история, предимно емблематични индустриални обекти. Алабин 58 обаче е различен проект - бутикова административна сграда, която през 2025 г. празнува своята 100-годишнина.

Екипът успява да съхрани историческия ѝ характер и да добави нови функционални слоеве - простор, светлина, артистична атмосфера на всеки етаж.

Дизайн психологията е сърцевината на подхода на Puzl. Мисията им е да създават места, които не просто изглеждат красиво, но и отговарят на новите социални и професионални нужди на специалистите.

„Да преминем от индустриални сгради към такива в сърцето на града беше шанс да покажем друга част от нашия характер. Когато открихме сградата, не можехме да повярваме, че вече три години е била пренебрегвана. Още от първото посещение знаехме, че това е перфектната централна локация, в която нашата общност да расте“, споделя Даниел Минчев, съосновател и директор „Строителство“.

Входът на сградата е превърнат в галерийно пространство с картини и скулптури. На първия етаж има зимна градина - социално ядро за релакс, срещи и неформален обмен на идеи.

Гъвкаво пространство за екипи от 6 до 40+ души

Офисите в Алабин 58 са напълно обслужени - една предвидима цена, всички разходи включени, без административно бреме за компаниите.

Сградата разполага с 5 етажа и 20 офиса, всеки с индивидуален план. Площите позволяват комбиниране, така че фирмите да увеличават капацитета си без преместване - от 6 до над 40 работни места.

Puzl създава среда, в която общността споделя знания, контакти и възможности. Членовете могат да работят и от локацията на Puzl CowOrKing в Будапеща - естествена международна мобилност.

„В продължение на години не успявахме да покрием търсенето за по-малки офиси, тъй като типичният размер в Завод Витоша започваше от 10+ IT специалисти. Благодарение на уникалните характеристики на Алабин, вече можем да предложим и офиси за екипи от 6+ човека“, казва съоснователят Петя Липева.

Български екип, европейски мащаб и растеж

Puzl REdeveloper е вертикално интегрирана група за бъдещето на работната среда - с архитектурно студио, софтуер, строителство и операции под един покрив. Компанията е базирана във Великобритания, но екипът й е български.

През 2024 г. Puzl придобива почти 9 000 кв. м фабрика в Будапеща. Планирани са 850 работни места, като вече функционират първите 200. Локацията печели награди за „Най-добър дизайн“ и „Най-добро co-working пространство в ЦИЕ“. Инвестицията досега е 6,5 млн. евро от общо 10 милиона.

Puzl CowOrKing има близо 1500 активни работни места и расте с над 30% годишно, като догодина се очаква приходите да се увеличат с още 40%.

„Нашият растеж никога не е бил ограничаван нито от вътрешни ресурси, нито от пазарни фактори – той винаги е следвал способността ни да привличаме капитала, необходим за следващата стъпка напред“, казва основателят Тибо Тетинжер.

Гъвкавите офиси завладяват света

Световният офис пазар преживява най-голямата си трансформация от десетилетия. Гъвкавите офиси се очаква да достигнат 30% пазарен дял до 2030 г., при растеж 14,9-19,2% годишно.

През 2020 г. 1,95 млн. души са работили в coworking пространства. През 2028 г. очакването е да са 8,65 милиона.

София е най-зрелият флекс пазар в региона - 8,3% от общия офис фонд, при 2-3% в ЦИЕ и 3-7% в Западна Европа. Това до голяма степен се дължи именно на Puzl - първия български бранд, „играл в мащаб“.

Екипът зад амбициозния проект:

Дима Гюдженова – Главен архитект

Илиян Тинков – Технически ръководител

Веселин Солаков – Архитект

Деница Маринова – Интериорен декоратор

Даниел Минчев – Съосновател, инженер

Тибо Тетенже – Основател, CEO

