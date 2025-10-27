Къща в столицата вече струва колкото апартамент в Париж

Пазарът на недвижими имоти в София показва впечатляваща устойчивост въпреки икономическите колебания, а цените в жилищния сегмент продължават да растат. Според новия доклад на консултантската компания Colliers, средната цена на самостоятелна къща в столицата вече достига 700 000 евро, докато интересът към индустриални и офис площи остава стабилен.

Данните за третото тримесечие на 2025 г. потвърждават, че София запазва статута си на един от най-динамичните имотни пазари в региона.

Инвестиции и офис сегмент – стабилност и умерен растеж

През третото тримесечие инвестиционният обем в София достига 227,2 милиона евро. Възвръщаемостта остава без промяна – 7,75% при офисите и търговските площи, 7,5% при индустриалните и 4% при жилищните имоти. Общата площ на съществуващите офиси в столицата възлиза на 2,48 милиона кв. м, като в строеж са още над 306 000 кв. м. Свободните площи се запазват на ниво 12% за клас А и 13,7% за клас Б. Средните наемни нива също остават стабилни – 15 евро/кв.м за клас А и 10 евро/кв.м за клас Б. Пазарът на гъвкави работни пространства продължава да се разширява, като вече предлага над 100 000 кв. м активни площи.

Индустриални и търговски имоти – почти без свободни места

Индустриалният сектор бележи рекордно нисък дял на свободни площи – едва 2,1%. В момента функционират над 1,43 милиона кв. м логистични зони, а още 144 500 кв. м са в процес на строеж. Наемните нива се запазват – 5,5 евро/кв.м за имоти клас А и 4 евро/кв.м за клас Б. При търговските площи наемите също остават стабилни: 45 евро/кв.м за търговските центрове, 12 евро/кв.м за ритейл парковете и 58 евро/кв.м по бул. „Витоша“. Делът на свободните площи в моловете и парковете е около 3%, а на „Витошка“ – едва 2,4%, което подчертава запазения интерес на инвеститорите и стабилното потребление.

Жилищен пазар – луксът поскъпва, предлагането расте

Според Colliers средните продажни цени в средно-високия и високия сегмент на жилищния пазар в София с включен ДДС и паркомясто достигат 700 000 евро за самостоятелна къща, 620 000 евро за къща близнак и 460 000 евро за редова къща. Предлагането в затворени комплекси включва 1 910 готови жилищни единици, а в строеж са още 1 500. Експертите отчитат, че макар наемите и доходността да остават стабилни, пазарът навлиза в нов етап, в който високият сегмент се превръща във водещ двигател на имотната активност в столицата.

