Продават британски остров на цената на тристаен в Люлин

Частен остров край бреговете на Шотландия е обявен за продажба във Великобритания, съобщава „Дейли Мейл“.

Остров Гаскър, част от Външните Хебриди, обхваща приблизително 20 хектара. Той е необитаем и единствената структура на него е автоматичен фар, който служи по предназначение.

Островът е покрит с плодородни ливади с няколко малки сладководни езера и скалиста брегова линия.

Основната атракция на Гаскер е неговата колония от тюлени. Островът предлага и спиращи дъха гледки към съседните острови.

„Разположена на осем километра от най-близкия обитаем остров и на 120 километра от всяка жп гара, тази къща би могла да бъде рай за интроверти. Въпреки това, тя си остава негостоприемно място за пътуване – високите приливи често пречат на пътуването до острова – и не разполага с никакви удобства“, пише вестникът.

Фирмата за недвижими имоти Galbraith, която продава острова, отбелязва, че

това е добро място за построяване на скромна вила,

превръщайки Гаскър в „наистина уникална дестинация за почивка“.

Островът е обявен за продажба за 120 000 британски лири (140 000 евро). Това е по-малко от цената на апартамент с една спалня в големите градове на Обединеното кралство (и е равно на цената на тристаен апартамент в софийския Люлин). Дори в Украйна апартаментите в нови сгради често се продават за повече.

