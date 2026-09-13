Ново метро за „Левски“: Три станции отварят за пътници
Разширението на Линия 3 ще обслужва над 45 000 души дневно и се очаква да намали автомобилния трафик в района с до 25%
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Разширението на Линия 3 ще обслужва над 45 000 души дневно и се очаква да намали автомобилния трафик в района с до 25%
Селото е златният възел на пътищата към житницата, зареден с духовната сила на траките
Имотният пазар в София открива нови територии
Жертвата издъхнал от кръвозагуба
Намира се на север от Добрич
Повдигнато обвинение
Мъжът имал халюцинации
32-годишен мъж е задържан за убийството на 60-годишната му майка. Той е установен след разследване на криминалисти от столичното Пето Районно управлен...