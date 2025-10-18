Лудогорец напуска Разград

Лудогорец ще има тежък и дълъг период извън дома си в Разград.

В днешния дъждовен ден орлите приемат Спартак Варна в събота от 17:30 часа, след което серията започва. За разградчани предстои наглед лесно препятствие днес, предвид тежката ситуация при соколите.

Тимът на Гьоко Хаджиевски обаче никак не е за подценяване и държи осмата позиция в класирането, като в миналия кръг спъна ЦСКА 1948 в Бистрица – 1:1. Треньорът на орлите Руи Мота е опитал да предаде точно това на играчите – никакво подценяване на противника.

Португалският наставник, който стартира доста неубедително начело на Лудогорец, има доста по-трудна задача в следващите мачове, като за отбора предстоят 18 дни извън Разград. Стартът ще бъде даден в четвъртък с гостуване на Йънг Бойс в Лига Европа. На 27 октомври зелените ще имат визита в Бистрица на ЦСКА 1948.

На 30 този месец е мачът за купата срещу Черноморец в Бургас. На 2 ноември Лудогорец гостува на Черно море, а странстването извън Разград завършва с мач с Ференцварош в Будапеща.

След това орлите се завръщат у дома, за да приемат Арда на 9-и следващия месец. Извън сметките на Мота остават трайно контузените Георги Терзиев, Агибу Камара и Квадво Дуа. В игра е готов да се завърне Йоел Андерсон.

