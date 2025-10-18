Разкриха как Христо Янев ще печели мача в Добрич

Треньорът на ЦСКА Христо Янев готви изненадващ ход за гостуването на Добруджа. Мачът от 12-ия кръг на Първа лига е утре от 15:00 часа и спецът ще опита да изненада домакините с неочаквано решение.

От 1-ата минута може да започне нароченият за гонене Мохамед Брахими, но защо, ще стане ясно по-долу в текста на Тема спорт.

Жълто-зелени и червени ще се срещнат в Добрич за първенство за първи път от над 23 години, като стадион „Дружба“ е един от най-негостоприемните за ЦСКА от цялата страна. 31-кратните шампиони са с негативен баланс при шампионатните гостувания на Добруджа, но при последната си визита в Добрич преди само година спечелиха убедително с 4:0. Това се случи в 1/16-финал за Купата на България под ръководството на Александър Томаш.

Интересно е, че именно при тотално провалилия се треньор е и последната до момента победа на ЦСКА като гост. Тя датира вече на близо 5 месеца и дойде в протоколната визита на Ботев Пд от последния плейофен кръг – 4:0 на „Колежа“ на 26 май. Няколко дни по-късно армейците загубиха с дузпи баража за Европа от Арда в Кърджали, а през този сезон имат 4 равенства и 2 поражения далеч от дома.

Добруджа също се намира в негативна серия, като все още не е спечелил в Добрич след завръщането в Първа лига. След 6 загуби и 1 равенство в последните 7 мача треньорът Атанас Атанасов подаде оставка в международната пауза, но тя не беше приета от ръководството и той ще изведе тима в неделя срещу ЦСКА.

Любопитно е, че двамата наставници вече се срещнаха в Добрич през този сезон и това се случи в историческия първи двубой в елита на „Дружба“ от 22 години. Ботев Враца на Христо Янев ликува с 2:0, така че треньорът на ЦСКА има пресни спомени как се побеждава Добруджа в дома му.

