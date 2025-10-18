Почина звезда на Левски от исторически мач

Бившият футболист на Левски Кръстьо Богданов почина на 17-и октомври на 79-годишна възраст в родния Кърджали.



Той е един от титулярите по време на знаменитата победа на “сините" със 7:2 срещу ЦСКА през 1968 година.



Тогава Богданов излиза с номер 6 на гърба в центъра на полузащитата, тъй като Александър Миланов е контузен по това време. По-късно неговата фланелка остава единствената запазена на футболист на Левски от въпросния мач. През 2022-а година тя беше дарена на музея на “сините".

Кръстьо Богданов е защитавал цветовете още не Спартак (Пловдив) и Марица (Пловдив). За Левски има 65 мача във всички турнири, а през сезон 1970/1971 вдига Купата на България.



Поклонението ще се състои на 19-и октомври (неделя) в храм "Свети Архангел Михаил" (параклиса) в гробищния парк в Кърджали. Погребението е от 13:00 часа.

