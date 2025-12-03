Неприятна новина за Стеф Къри

Двукратният носител на приза за „Най-стойностен играч“ в Националната баскетболна асоциация (НБА) – Стеф Къри, няма да вземе участие в следващите три двубоя на Голдън Стейт Уориърс, съобщи ESPN.

37-годишният ветеран ще пропусне серията от гостувания на „Воините“ срещу Филаделфия 76ърс, Кливланд Кавалиърс и Чикаго Булс заради травма в лявото бедро, която получи по време на мача от редовния сезон срещу Хюстън Рокетс миналата седмица.

Старши треньорът Стив Кър предостави информация за състоянието на звездния си играч по-рано от очакваното, заявявайки, че ще бъде невъзможно той да се завърне до предстоящия уикенд. Според прогнозите на специалиста Къри ще може да играе в домакинството срещу Минесота Тимбъруулвс на 12 декември.

Другата звезда на тима, Джими Бътлър, пропусна второто полувреме при загубата със 112:124 тази нощ от миналогодишния шампион Оклахома Сити Тъндър заради болки в лявото коляно.

