Тротинетка помете пешеходка и върна дебата за пълна забрана
Само за седмица полицията установи 110 нарушения, докато тежките инциденти продължават въпреки засиления контрол
Следете всички новини, анализи и коментари за Травма. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Само за седмица полицията установи 110 нарушения, докато тежките инциденти продължават въпреки засиления контрол
Милата певица, така и не намери покоъ до момента от всичката травма
Ски и сноубордът крият различни рискове
Звездата няма да вземе участие в следващите три двубоя на Голдън Стейт Уориърс
По първоначална информация детето е около 10 години
Какво става с Жереми Фримпонг
Какво става с Диниш Алмейда
Според близките детето, освен че е бито няколко пъти, е хвърлено от мост
Швейцарският футболист е получил травма, от която ще му трябват няколко месеца, за да се възстанови
24-годишният водач на автомобила е настанен в УМБАЛ-Бургас
Шотландецът получи травма в прасеца
Какво се случи
Има травма на главата
Пореден случай на опасни инциденти в Плевен
От четвъртък той е в реанимацията на „Пирогов“ с тежка черепно-мозъчна травма
Той вече е започнал рехабилитация
Официално съобщение от кралете
Мъжът е подложен на операция, има политравма
Премиерът говори пред журналисти
Физическите белези от нанесения й побой отшумяват, но психологическата травма не