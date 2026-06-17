Тротинетка помете пешеходка и върна дебата за пълна забрана

Жена на 26 години пострада тежко, след като беше блъсната от електрическа тротинетка в района на автобусна спирка на улица „Чаталджа“ в Бургас. Инцидентът е станал в понеделник сутринта, когато по първоначални данни пешеходката навлязла в обозначената велоалея и последвал удар.

Жената получила травма на главата и била приета в болница. От лечебното заведение съобщиха, че състоянието й вече е стабилно.

Катастрофата отново изостри спора за безопасността на електрическите тротинетки. През последните седмици полицията извършва засилени проверки в пешеходните зони и следи за велосипеди и тротинетки на забранени места. Само за една седмица са установени 110 нарушители.

Общинският съветник и неврохирург в УМБАЛ-Бургас д-р Светослав Тодоров предупреди пред Нова телевизия, че неспазването на правилата води до все по-опасни инциденти. Той заяви, че би подкрепил предложение за забрана на електрическите тротинетки, като посочи ограниченията, въведени в Прага и Париж.

По думите му каската е задължителна и може да намали риска от тежки травми при падане или сблъсък. Тодоров настоя и за по-строг родителски контрол, тъй като според наблюденията му значителна част от произшествията са предизвикани от деца.

Поредният тежък случай показва, че проверките сами по себе си не са достатъчни, когато правилата масово се пренебрегват. Велосипедните алеи не са нито състезателни трасета, нито напълно безопасни пространства за пешеходците. Без постоянен контрол, ясни санкции и лична отговорност електрическите тротинетки ще продължат да превръщат градските улици в зона на риск.

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