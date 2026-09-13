Всичко за Прегазване

Следете всички новини, анализи и коментари за Прегазване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Крими Любопитно
Мистерия с прегазен инвалид

Мистерия с прегазен инвалид

Пълна мистерия с прегазен от две коли инвалид разбуни духовете на жителите на Раковски. 60-годишният Генко Гроздев издъхна около 22 часа в събота, сле...

26 юни | 22:45
0 коментара
7008
Бус помете момче на "Тракия"

Бус помете момче на "Тракия"

8-годишно момченце намери смъртта си на магистрала "Тракия". Две деца без придружител тръгнали да пресичат, за да отидат на отсрещната страна на магис...

07 юли | 18:15
0 коментара
3677