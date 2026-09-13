Тротинетка помете пешеходка и върна дебата за пълна забрана
Само за седмица полицията установи 110 нарушения, докато тежките инциденти продължават въпреки засиления контрол
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Само за седмица полицията установи 110 нарушения, докато тежките инциденти продължават въпреки засиления контрол
Двама загинали, пострадали се транспортират спешно към Бургас
Фаталният инцидент стана в ранните часове между „Захарна фабрика“ и „Света Троица“
От полицията допълниха, че той не е бил под въздействието на алкохол и не е криминално проявен
Сега му предстои дълго възстановяване, но вече сред най-близките му хора
Ако детето почине, държавното обвинение ще поиска доживотен затвор за извършителя
Прокурорите искат от съда да остави провинилия се в ареста за постоянно
Случаите с убийства на пътя рязко ще намалеят, когато извършителите започват да се третират като убийци
Да видиш детето си в ковчег е най-страшното и ужасно нещо на света
Той бе задържан и обвинен за причиняване на смърт след умишлено нарушаване на правилата за движение
Ръководството на железниците изказа съболезнования на близките на загиналите
Снощи Петър Тодоров прегази момче на 15 години
Снощи водачът на име Петър Тодоров блъсна и уби момче на 15 години
Това съобщи ОД на МВР - Хасково.
Прокурорите твърдят, че има опасност той да напусне страната
Пълна мистерия с прегазен от две коли инвалид разбуни духовете на жителите на Раковски. 60-годишният Генко Гроздев издъхна около 22 часа в събота, сле...
Служител на ДАИ почина след като бе прегазен от ТИР на главен път I-8. Това съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – София. Сигналът за случилото се е...
Момчетата, които участвали в гонките на Лесидрен през последните няколко дни, не са имали предупредителни протоколи. Това съобщи Нова тв и уточни, че...
8-годишно момченце намери смъртта си на магистрала "Тракия". Две деца без придружител тръгнали да пресичат, за да отидат на отсрещната страна на магис...
И благоевградчани излизат на протест в подкрепа на родителите на 6-годишния Петьо, който беше прегазен миналия вторник в Панагюрище. За да се противоп...