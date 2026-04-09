Трагедия в София на Велики четвъртък! Камион уби пешеходец

Камион е блъснал смъртоносно пешеходец в София в ранните часове на Велики четвъртък. Инцидентът е станал на улица „Щросмайер“ между кварталите „Захарна фабрика“ и „Света Троица“, съобщават в групата „Катастрофи в София“ във Фейсбук.

Към момента няма официална информация за причините за тежкото произшествие. Случаят е пореден трагичен инцидент на пътя в столицата.

По данни на МВР през изминалото денонощие в страната е загинал един човек, а 19 са ранени при общо 15 катастрофи. В София са регистрирани 25 леки и три тежки произшествия, при които са пострадали петима души.

Статистиката от началото на месеца показва 113 катастрофи със 133 ранени и шестима загинали. От началото на годината пътните инциденти вече са 1349, при които живота си са загубили 95 души, а 1674 са ранени.

Сравнението със същия период на миналата година показва увеличение на жертвите - с шест повече загинали участници в движението по пътищата.

