Топ синоптик предупреди: Чадърът и връхната дреха ще са задължителни

Очакваме много динамично време. Ще има валежи, слънчеви часове, разкъсване на облачността. В момента в Централна Северна България започват превалявания. Почти без валежи ще бъде времето на юг от София, включително в нашата столица. В Централна и Източна България ще превалява, в планините - сняг. Утре започват валежи от дъжд в западните райони.

Това съобщи синоптикът Петър Янков в предаването "България сутрин". По думите му в събота ще има валежи в крайните южни части преди обед. Следобед облачността ще се разкъса. В източните части ще превали слабо и ще започне затопляне.

"В неделя бързо ще премине студен фронт. Слаби превалявания ще има в източните част от страната. Очакват се температури между 15-20 градуса", каза Янков пред Bulgaria ON AIR.

Според синоптика в понеделник няма да има валежи, но се очаква разкъсана облачност.

Янков предупреди, че пътеките в планините са заледени и трябва да се внимава, и добави, че любителите на ските могат да се възползват от последните дни, в които ще работят лифтовите съоръжения.

"Вятърът ще бъде слаб в населените места. По високите части - до 10 м в секунда. Няма да има силни ветрове, но ще бъдат свежи. Очаква се затопляне и тези ветрове ще създават приятна обстановка, въпреки че леката връхна дреха ще бъде необходима за ниските части в планините", каза още той.

По думите му времето по морето ще бъде приятно. Температурата на морската вода е около 8 градуса. Най-висока е температурата на водата около Анталия и Кипър - около 18-19 градуса.

Синоптикът прогнозира по-стабилно време в Гърция. Валежите ще бъдат краткотрайни северно от Солун.

"Времето ще бъде по-подходящо за пътуване в южните части на Балканите, отколкото в западните", посочи Янков.

Според него мъгли може да има по поречието на Струма и Марица, в южните части, но те ще бъдат слаби и краткотрайни.

"Със заоблачаването в понеделник, което е предвестник на влошаване на времето, вторник и сряда ще превалява главно в западната част от страната. Дъждовно с чести валежи ще бъде времето до края на следващата седмица с температури средно между 14-19 градуса. Температурите ще бъдат приятни и тези валежи ще способстват за засилване на вегетацията на всички земеделски култури", коментира Янков.

Синоптикът подчерта, че чадърът и връхната дреха ще са задължителни, а в планината - щеките. Той ни съветва да се разхождане по пътеки, които са познати, а във високите части на планината - обезателно в групи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com