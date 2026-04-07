Извънредно от Белия дом! Тръмп предприема нов ход

Американският президент Доналд Тръмп разглежда искането на Пакистан за двуседмично удължаване на крайния срок за масирани удари срещу Иран, съобщи Белият дом.

Говорителката на пресата Каролин Левит заяви пред АФП Телевизия, че „президентът е уведомен за предложението и ще последва отговор“, без да уточнява в каква посока.

Пакистанският министър-председател Шехбаз Шариф отправи призива в публикация в X, заявявайки, че усилията за разрешаване на кризата вървят „стабилно, уверено и мощно“, и поиска едновременно от Иран да отвори Ормузкия проток за същия период. Тръмп, отлагал крайния срок неколкократно, заяви пред Fox News, че Съединените щати водят „разгорещени преговори“, без да разкрива подробности, предаде БГНЕС.

Съединените щати в момента водят напрегнати преговори по въпроса с Иран.

Това заяви президента на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Fox News, отговаряйки на въпрос относно дискусиите.

Ръководителят на Белия дом отказа да коментира напредъка на тези преговори.

"Сега сме в ожесточени преговори", каза Тръмп и добави, че се очаква по-късно пространен брифинг.

Докато се чака решението, съседните на Иран държави се подготвят за удари.



Саудитските власти са спрели движението по магистралата, която включва няколко моста и свързва страната с Бахрейн, разположен на няколко острова в Персийския залив.

Това съобщава TASS, като се позовава на администрацията на транспортния комплекс "Мост Кинг Фахд".

"Движението по моста Кинг Фахд е спряно", се казва в доклада. В изявлението се отбелязва също, че решението е взето "като предпазна мярка".

