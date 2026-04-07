Американски бомбардировачи излетяха! Нова оферта в последния момент

Американските стратегически бомбардировачи B-52 излетяха от военновъздушна база в Обединеното кралство.

Времето на пристигането им в зоната на бойните действия съвпада с изтичането на ултиматума, който американският президент Доналд Тръмп даде на Иран.Това съобщи India Today.

Според информацията самолетът трябва да е в обсег, достатъчен за нанасяне на удар по иранска територия, до 20:00 часа американско време.

По-рано американският лидер заплаши Техеран с тежки последици в случай на отказ да отключи Ормузкия проток.

Иран, в отговор на ударите на САЩ по инфраструктурата и енергийните съоръжения, ще извърши атаки срещу нефтени съоръжения в Саудитска Арабия и ОАЕ. Това съобщи агенция Tasnim.

Според изданието целите могат да бъдат съоръженията на петролната компания Saudi Aramco и пристанището Янбу в Саудитска Арабия, както и тръбопроводът Хабшан-Фуджейра в ОАЕ.

Пакистан пък излезе с изненадваща молба към Тръмп часове преди края на ултиматума.

Пакистан иска от президента на САЩ Доналд Тръмп да удължи ултиматума за Иран с две седмици, а Техеран трябва да отвори Ормузкия проток за този период като жест на добра воля.

Това е било заявено в социалната мрежа X от пакистанския премиер Шахбаз Шариф.

"Също така призоваваме всички воюващи страни да спазват примирието навсякъде в продължение на две седмици, за да позволим дипломацията да доведе до окончателен край на войната", написа Шариф.

