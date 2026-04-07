Американски бомбардировачи излетяха! Нова оферта в последния момент

07 апр 26 | 23:34
4876
Американските стратегически бомбардировачи B-52 излетяха от военновъздушна база в Обединеното кралство.

Времето на пристигането им в зоната на бойните действия съвпада с изтичането на ултиматума, който американският президент Доналд Тръмп даде на  Иран.Това съобщи India Today.

Според информацията самолетът трябва да е в обсег, достатъчен за нанасяне на удар по иранска територия, до 20:00 часа американско време.

По-рано американският лидер заплаши Техеран с тежки последици в случай на отказ да отключи Ормузкия проток.

Иран, в отговор на ударите на САЩ по инфраструктурата и енергийните съоръжения, ще извърши атаки срещу нефтени съоръжения в Саудитска Арабия и ОАЕ. Това съобщи агенция Tasnim.

Според изданието целите могат да бъдат съоръженията на петролната компания Saudi Aramco и пристанището Янбу в Саудитска Арабия, както и тръбопроводът Хабшан-Фуджейра в ОАЕ.

 Пакистан пък излезе с изненадваща молба към Тръмп часове преди края на ултиматума.

Пакистан иска от президента на САЩ Доналд Тръмп да удължи ултиматума за Иран с две седмици, а Техеран трябва да отвори Ормузкия проток за този период като жест на добра воля.

Това е било заявено в социалната мрежа X от пакистанския премиер Шахбаз Шариф.

"Също така призоваваме всички воюващи страни да спазват примирието навсякъде в продължение на две седмици, за да позволим дипломацията да доведе до окончателен край на войната", написа Шариф.

FBI and ICE MUST TO ARREST DONALD TRUPM TODAY
преди 28 минути

на снимката самолети на САЩ ВОЕННИ Поразяват канцерогенно черно чумно терористично големи региони по време на работа на двигателите! ВНИМАНИЕ АКТИВИРАНИ СА ЧЕРНА ЧУМА МАСОВИ УБИИЦИ И ТЕРОРИСТИ МАСОВИ УБИИЦИ ОКОЛО САМОЛЕТИ ВОЕННИ НА САЩ пратени за блокиране на доставките на ПЕТРОЛ ЗА СТРАНИТЕ ОТ ООН ВКЛ САЩ ОТ НАРКОМАНИ НЕЗАКОННИ НА ВЛАСТ В САЩ.АКтивират terrorist mass murderers and killers and Blackd eath and cancer terror anti EARTH !!поразяват канцерогенно големи обеми биосфера. Милиони жертви облъчени от тези военни самолети !! ф16 доставени на БЪлгария въпреки забрана активiрат същите масови убиици.

