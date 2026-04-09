Лъснаха нови изненадващи данни за пенсиите у нас

Общо 109 418 души са станали пенсионери през изминалата година, като броят им остава почти без промяна спрямо предходната. Данните обаче показват сериозни размествания в структурата на новоотпуснатите пенсии.

Най-силно впечатление прави ръстът при инвалидните пенсии и увеличеният интерес към ранното пенсиониране. Тенденциите очертават промяна в начина, по който българите напускат пазара на труда.

Личните пенсии са близо 98 хиляди и бележат минимален ръст, докато наследствените намаляват с над 8% до около 11 400.

Значителен интерес има към възможността за пенсиониране до една година преди навършване на изискваната възраст при наличие на необходимия стаж. 8700 души са избрали този вариант, като са се съгласили на по-ниска пенсия - с 0,4% за всеки недостигащ месец.

Спрямо предходната година броят им нараства с почти 11 на сто.

42% от всички новоотпуснати пенсии са инвалидни - над 41 хиляди души са получили такъв тип пенсия. Това е ръст от 3,3% на годишна база.

Средната възраст за получаване на инвалидна пенсия е 54 години и 8 месеца, при среден стаж от 15 години.

Броят на пенсионерите от сектор „Отбрана и сигурност“ нараства с почти 18 на сто. В същото време се отчита рязък спад - с 83%, при пенсиите от първа и втора категория труд.

Средната възраст за пенсиониране достига 64 години и 3 месеца, като се увеличава с малко над един месец. Средният осигурителен стаж е 34 години и 6 месеца.

Данните показват стабилност в общия брой пенсионери, но ясно изразени промени в структурата и мотивацията за излизане от пазара на труда.

