Ключова новина за пенсите. Вдигат ли възрастта?
България е на прага на нова демографска и икономическа реалност
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България е на прага на нова демографска и икономическа реалност
Все повече българи се съгласяват на по-ниски пенсии, за да спрат да работят по-рано
Реформа предвижда повишаване на пенсионната възраст от 62 на 64 години
Синдикатите не планират да отстъпят пред плановете на президента
София. Замразяването на възрастта за пенсиониране може да се окаже по-дълго от една година. Това заяви пред депутатите от социалната комисия Георги Гь...
БСП стяга тимуровски команди за възрастните
До 2050 г. работната сила у нас ще намалее с около 40%