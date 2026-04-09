Ново напрежение за Ормуз! Тръмп с твърд ултиматум към Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи ново остро предупреждение за ситуацията около Ормузкия проток, като заяви, че американските сили ще останат в региона, „докато постигнатото ИСТИНСКО СПОРАЗУМЕНИЕ не бъде напълно спазено“.

Изявлението му идва на фона на несигурно примирие и почти спряно корабоплаване в ключовия енергиен коридор. Междувременно се появиха данни за поставени морски мини, а анализатори предупреждават, че договореното прекратяване на огъня е на ръба на провал. Напрежението се покачва, а рискът от нова ескалация остава висок.

Ормуз трябва да остане отворен

В публикация в социалната мрежа Трут соушъл Тръмп подчерта, че Иран няма да може да развива ядрено оръжие и заяви категорично, че „Ормузкият проток ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕН И СИГУРЕН“. Президентът на САЩ отправи и директна заплаха, предупреждавайки, че „ако по някаква причина това не се случи, което е малко вероятно, тогава „започва стрелбата“ - по-голяма, по-добра и по-силна от всичко, което някога е било виждано“.

Изявленията идват в момент, в който движението на кораби през протока е силно ограничено. Ормуз остава стратегическа точка, през която преди конфликта преминаваше около 20% от световната търговия с петрол и природен газ.

Нов риск за корабоплаването

Полуофициални ирански агенции публикуваха схема, според която Революционната гвардия е поставила морски мини в Ормуз по време на конфликта. Данните идват от ISNA и Tasnim, медии, близки до военните структури в страната.

На схемата е отбелязана зона с висок риск, разположена върху основния морски маршрут, използван от корабите. Според информацията част от плавателните съдове вече са започнали да избягват района и да се движат по по-северен маршрут, по-близо до иранското крайбрежие и остров Ларак.

Не е ясно дали мините са премахнати, което оставя сериозна несигурност за безопасността на трафика. Публикуваните данни обхващат периода от 28 февруари до 9 април.

Примирието на ръба

Анализ на базирания в Ню Йорк мозъчен тръст Суфан Център предупреждава, че примирието „виси на косъм“. Според експертите ударите на Израел срещу Ливан в сряда могат да доведат до разпадане на договореностите.

„Дори ако Ливан формално е извън споразумението, мащабът на израелските удари вероятно ще бъде възприет като ескалация“, се посочва в анализа. Организацията допълва, че действията на Израел могат да бъдат разчетени както като опит за разрив между Иран и съюзниците му, така и като реакция на изключването му от първоначалните разговори за примирие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com