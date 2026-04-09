Ново напрежение за Ормуз! Тръмп с твърд ултиматум към Иран

Морски мини, спрян трафик и предупреждение за война разклащат крехкото примирие

Ново напрежение за Ормуз! Тръмп с твърд ултиматум към Иран
Снимка: Асошиейтед прес
09 апр 26 | 7:29
Иван Ангелов

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи ново остро предупреждение за ситуацията около Ормузкия проток, като заяви, че американските сили ще останат в региона, „докато постигнатото ИСТИНСКО СПОРАЗУМЕНИЕ не бъде напълно спазено“.

Изявлението му идва на фона на несигурно примирие и почти спряно корабоплаване в ключовия енергиен коридор. Междувременно се появиха данни за поставени морски мини, а анализатори предупреждават, че договореното прекратяване на огъня е на ръба на провал. Напрежението се покачва, а рискът от нова ескалация остава висок.

Ормуз трябва да остане отворен

В публикация в социалната мрежа Трут соушъл Тръмп подчерта, че Иран няма да може да развива ядрено оръжие и заяви категорично, че „Ормузкият проток ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕН И СИГУРЕН“. Президентът на САЩ отправи и директна заплаха, предупреждавайки, че „ако по някаква причина това не се случи, което е малко вероятно, тогава „започва стрелбата“ - по-голяма, по-добра и по-силна от всичко, което някога е било виждано“.

Изявленията идват в момент, в който движението на кораби през протока е силно ограничено. Ормуз остава стратегическа точка, през която преди конфликта преминаваше около 20% от световната търговия с петрол и природен газ.

Нов риск за корабоплаването

Полуофициални ирански агенции публикуваха схема, според която Революционната гвардия е поставила морски мини в Ормуз по време на конфликта. Данните идват от ISNA и Tasnim, медии, близки до военните структури в страната.

На схемата е отбелязана зона с висок риск, разположена върху основния морски маршрут, използван от корабите. Според информацията част от плавателните съдове вече са започнали да избягват района и да се движат по по-северен маршрут, по-близо до иранското крайбрежие и остров Ларак.

Не е ясно дали мините са премахнати, което оставя сериозна несигурност за безопасността на трафика. Публикуваните данни обхващат периода от 28 февруари до 9 април.

Примирието на ръба

Анализ на базирания в Ню Йорк мозъчен тръст Суфан Център предупреждава, че примирието „виси на косъм“. Според експертите ударите на Израел срещу Ливан в сряда могат да доведат до разпадане на договореностите.

„Дори ако Ливан формално е извън споразумението, мащабът на израелските удари вероятно ще бъде възприет като ескалация“, се посочва в анализа. Организацията допълва, че действията на Израел могат да бъдат разчетени както като опит за разрив между Иран и съюзниците му, така и като реакция на изключването му от първоначалните разговори за примирие.

Автор Иван Ангелов

ICE AND FBI MUST TO ARREST donald TRUMP AND NETANYAHU
DONALD TRUMP GUILTHY PERSON ANTI USA SINCE A LOT OF YEARS ..EXPERTS MUST TO SEE MORE INFO FROM EPSTEIN FILES / TERROR ANTI US GIRLS .. ДА СЕ ПРОУЧИ СЪУЧАСТИЕ НА ТРЪМП В НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА ОТРОВЕНИ С НАРКОТИЦИ В САЩ. LANGUAGE BULGARIAN WARNINGS ABOUT THE END OF PHANEROZOIC EON AFTER AI TERROR INCL TROUGH US NARKOMANS - DOLAND TRUMP,ELON MUSK, PETE HEGSETH..ВНИМАНИЕ РИСК ОТ ЛИКВИДАЦИЯ НА ЖИВОТА НА ЗЕМЯТА НИ. ГОТВЯТ ПРАЩАНЕ В КОСМОСА НА МИЛИОНИ ТОНОВЕ ДИВЕРСИОННО ТЕРОРИСТИЧНИ ОРЪЖИЯ ..

ICE MUST TO arrest DONALD TRUMP AND BENJamen NEtanyahu TODAY
РИСК ОТ ПРОГАРЯНЕ НА БИО ГЕОСФЕРАТА. РИСК ОТ ЗАГУБА НА ВОДНИЯ И ВЪЗДУШНИЯ ОКЕАНИ. В МОМЕНТА БЛОКИРАТ ДОСТАВКИТЕ НА ПЕТРОЛ ЗА СТРАНИТЕ ОТ ООН ЧРЕЗ ОБСЕБЕНИ ОТ ЖЕСТОКИ МАСОВИ УБИИЦИ НАРКОМАНИ НА ВЛАСТ В САЩ /DONALD TRUMP,PETE HEGSETH.. ICE AND FBI MUST TO ARREST donald TRUMP AND NETANYAHU!

ICE MUST TO arrest DONALD TRUMP AND BENJamen NEtanyahu TODAY
WArnings about AI terror anti OUR PLANET !! ALLIENS MASS MURDERERS AND KILLERS INSIDE OUT SIDE HUMAN BODYESW DONALD TRUMP AND PETE HEGSETH .. ВНИМАНИЕ активирани са ИЗВЪНЗЕМНИ МАСОВИ УБИИЦИ през холограми в телата на DONALD TRUPM AND PETE HEGSETH ..

