ЕК натисна бутона за шокови реформи, народът изригна в яростни протести!

Брюксел е под тотален мониторинг! Данъчен терор, орязване на пенсии и безмилостни държавни съкращения взривиха държавата, гонят дефицита до дупка!

Жестока финансова криза и безмилостен натиск от страна на Европейската комисия буквално взривиха Белгия отвътре! Федералното правителство е притиснато до стената и бе принудено да задейства серия от шокови и крайно непопулярни мерки, за да вкара разпадащите се държавни финанси в ред. Ситуацията е извън контрол, а страната вече е поставена под строг мониторинг от Брюксел, което отприщи вълна от масови национални стачки и грандиозни протести по улиците.

Финансовото падение: Дефицитът излезе извън контрол!

Докато през 2023 година Белгия все още удържаше положението с дефицит, по-малък от този на Франция, следващите години донесоха истински шок. Още през 2024 г. дупката в бюджета зяпна до критичните 4,4% от брутния вътрешен продукт (БВП), което принуди Европейската комисия да наложи незабавен контрол. Вместо стабилизация обаче, през изминалата 2025 г. дефицитът се срина още по-дълбоко, достигайки стряскащите 5,2%. Черната прогноза на БНТ показва, че същите катастрофални нива от 5,2% от БВП се очакват и през настоящата година.

Бруталният план на властта: Рязане на пенсии и вдигане на данъци

За да спре свободното падане и да изпълни суровите изисквания на ЕК за връщане към заветния дефицит от 3%, правителството започна мащабна и безмилостна чистка в бюджета. Планът за спасение се превърна в истински кошмар за гражданите, тъй като включва:

Жестоки реформи в пенсионната система и орязване на социалните придобивки.

Драстично увеличаване на данъците , което удря директно джоба на работещите.

Масово съкращаване на държавните разходи и свиване на жизненоважни сектори.

Народът срещу системата: Крайният срок е 2029 година!

Белгийците категорично отказаха да плащат цената на управленските грешки, което доведе до пълна блокада на страната чрез поредица от огромни национални стачки. Синдикати и граждани са на нокти, а социалното напрежение е достигнало точка на кипене. Белгия обаче няма право на избор – също както при съседна Франция, крайният и безмилостен срок за затягане на коланите и влизане в релси е фиксиран до 2029 година.

