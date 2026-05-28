Донев обсъди със САЩ бюджета, еврозоната и икономическите рискове

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев проведе среща с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Н. Пр. Х. Мартин Макдауъл. Разговорът беше фокусиран върху управлението на публичните финанси, подготовката на Бюджет 2026 и планирането на бюджетната процедура за 2027 г., съобщават от ведомството на Донев.

Сред основните теми беше и пълноправното членство на България в еврозоната от 1 януари 2026 г., както и отражението му върху търговските отношения. Донев увери американския шарже д'афер, че правителството е пряко ангажирано с преодоляването на препятствията пред икономиката и обществото в условията на глобални предизвикателства.

Финансовият министър подчерта, че кабинетът вече работи по проектобюджета за 2026 г. и подготвя следващата бюджетна рамка. По думите му целта е правителствените мерки и политики да дадат ефективни резултати, които да бъдат от полза за местния бизнес, гражданите, чуждестранните инвеститори и гостите на България.

Разговорът постави акцент и върху еврозоната като нов етап за българската икономика. Членството от началото на 2026 г. беше обсъдено през ефектите му върху търговските връзки, предвидимостта за инвеститорите и по-тясното икономическо позициониране на страната в европейската финансова среда.

По време на срещата беше подчертано, че диалогът между България и САЩ се основава на взаимно доверие, споделени демократични ценности и стремеж към балансирани решения от взаимен интерес. В условията на променяща се геополитическа среда двете страни заявяват готовност за взаимодействие по социално-икономически и политически въпроси.

Срещата между Донев и Макдауъл идва в момент, в който публичните финанси, бюджетната дисциплина и ефектите от присъединяването към еврозоната са сред най-чувствителните теми за бизнеса и домакинствата. Именно затова посланието от разговора е насочено към стабилност, предвидимост и поддържане на доверие в икономическата посока на страната.

