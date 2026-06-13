Донев обсъди със САЩ бюджета, еврозоната и икономическите рискове
Финансовият министър увери американския шарже д'афер, че кабинетът работи по Бюджет 2026 и подготвя процедурата за 2027 г.
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Финансовият министър увери американския шарже д'афер, че кабинетът работи по Бюджет 2026 и подготвя процедурата за 2027 г.
Обсъдени бяха сигурността, международните отношения и ролята на гражданите в защита на демокрацията
Разговаря с временно управляващия посолството на САЩ в София Х. Мартин Макдауъл
Обсъдено бе и партньорството с американската страна по стратегическия проект за изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй"
Това стана ясно на работна среща с изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл
ен на азбуката, културата и образованието, България, каза временно управляващият посолството на САЩ