Идат великденски пари за пенсионерите! Ето кой колко ще получи

Изплащането на пенсиите през април ще започне на 7 април и ще продължи до 20 април, съобщиха от Националния осигурителен институт. Още в началото на месеца пенсионерите ще получат и допълнителни средства за Великден. Размерът на помощта ще зависи от дохода, като най-уязвимите ще вземат по-високи суми. Паралелно с това са определени и датите за останалите социални плащания.

Пенсиите, изплащани чрез пощенските станции, ще се раздават по график между 7 и 20 април. За хората, които получават средствата си по банков път, преводите ще бъдат извършени на 7 април 2026 г.

Заедно с пенсиите НОИ ще изплати и т.нар. великденски добавки, приети с решение на Министерския съвет. По 50 евро ще получат пенсионерите, при които общият размер на пенсията и всички добавки е до 390,63 евро включително - колкото е линията на бедност за годината.

По 20 евро ще бъдат изплатени на пенсионерите с доходи между 390,64 евро и 620,20 евро включително, което съответства на размера на минималната работна заплата.

Освен пенсионните плащания, на 2 април ще бъдат преведени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за месец март.

Обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 15 април.

