НОИ с ключова новина за 355 000 пенсионери

От днес Националният осигурителен институт (НОИ) стартира ежегодното служебно преизчисляване на пенсиите за хората, които продължават да се трудят и след пенсионирането си.



Тази година мярката обхваща над 355 000 души, като актуализацията се извършва автоматично, без необходимост от подаване на заявления на място или по електронен път.

Процесът засяга всички видове пенсии, свързани с трудова дейност – за стаж и възраст, както и двата вида пенсии за инвалидност (поради общо заболяване или трудова злополука). Основното изискване е лицата да са натрупали осигурителен стаж през изминалата 2025 година, независимо от неговата продължителност.



Важно е да се отбележи, че автоматичното преизчисляване се прилага за тези, които не са избрали да подадат индивидуална декларация за преизчисляване с включване и на осигурителния доход.

Системата на НОИ работи с данните, подадени директно от работодателите, а при самоосигуряващите се лица се вземат предвид внесените вноски за периода до 31 декември 2025 г. Това гарантира точност и спестява административни усилия на гражданите, превръщайки процеса в изцяло дигитален и улеснен за потребителите.

Тази мярка се утвърди като устойчива практика от 2021 г. насам. За сравнение, през миналата година бяха актуализирани приблизително 363 000 пенсии. Статистиката показва, че средното увеличение тогава е било около 11 лв., което генерира общ разход за бюджета в размер на 45 млн. лв. Подробна информация и справки за новите размери на плащанията гражданите могат да намерят в раздел „Актуално“ на официалния портал на НОИ.

