НОИ обяви нещо много важно за пенсиите на българите в чужбина

Националният осигурителен институт информира за възможността за възобновяване на изплащането на пенсии, които са били спрени поради неподаване на декларация „Живот“ в срок.

Мярката засяга български пенсионери с постоянно местоживеене в държави извън Европейския съюз, с които не се прилагат международни договори за социална сигурност, и които не са подали декларацията до 31 декември 2025 г.

Изтичането на крайния срок не води до загуба на право на пенсия. След подаване на декларацията изплащането се възобновява, като се изплащат и дължимите суми за периода на спиране, при спазване на тригодишния давностен срок.

В края на септември 2025 г. влезе в сила разпоредбата на чл. 83а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която въвежда задължение за ежегодно представяне на декларация „Живот“. Документът удостоверява, че лицето има право да продължи да получава пенсията си и следва да бъде заверен от компетентно длъжностно лице в съответната държава.

Пенсионерите, на които пенсията е отпусната преди влизането в сила на разпоредбата, е следвало да подадат първата декларация до 31 декември 2025 г. При неспазване на срока изплащането се спира автоматично.

Националният осигурителен институт препоръчва декларацията да бъде подадена възможно най-скоро, за да се възстанови изплащането в кратък срок.

Ред за възстановяване на изплащането

Попълване на декларация „Живот“ по образец от официалния сайт на НОИ. Заверка на документа от нотариус, консулска служба или друго компетентно длъжностно лице. Подаване или изпращане на декларацията до съответното териториално поделение на НОИ. Възобновяване на изплащането след получаване на документа, считано от датата на спиране, при спазване на тригодишния давностен срок.

Начини за подаване

По пощата чрез лицензиран пощенски оператор;

Лично или чрез упълномощено лице;

По електронен път чрез Единния портал за електронни услуги с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код;

Чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Специален ред за лица, живеещи в Турция

За пенсионерите, чиито пенсии се изплащат чрез турския осигурителен институт по силата на споразумение от 1 март 1999 г., декларация „Живот“ се подава два пъти годишно – през януари и юли, до Териториалното поделение на НОИ – София-град.

Лицата, живеещи в Турция, които не получават пенсия по това споразумение, следват общия ред за подаване на декларацията.

При въпроси гражданите могат да се обръщат към териториалните поделения на НОИ или към информационния телефон на институцията.

