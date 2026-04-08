Показаха голямата любов на Боби Михайлов!

Най-после да видим сладкото личице на Борислава – малката щерка на Николета Лозанова и Ники Михайлов. Момиченцето, което е на малко повече от година и половина, е и единствената до момента внучка на Боби Михайлов, който си отиде без време преди няколко дни. Легендарният вратар е бил влюбен в малката и затова го изпратиха с любимото й плюшено мече...

Днес НиЛо реши да покаже снимка на щерка си в мрежата, може би, за да разведри малко обстановката след тежките дни за съпруга си Николай. Виждаме Борислава, облечена изцяло спортно, да прави малко несигурни, но смели крачки у дома си.

Детето наистина е разкошно, коментират и потребители в нета, като е взело най-красивите черти и от двамата си родители. Според някои Борислава е одрала кожата на баща си Ники, а други контрират, че прилича повече на Николета. Все още е рано да се каже със сигурност, защото тя ще се променя с годините, но май има по нещо и от двамата.

Малката прилича също и на кака си Никол Божинова, когато беше мъничка. Днес Никол е красиво пораснало момиче и обожава малката си сестричка. Припомняме, че Николета и Ники минаха през ада, докато се сдобият с общото си детенце. То бяха процедури, то бяха клиники, то беше чудо... но в името на бъдещото си хлапе, издържаха всичко, особено Николета.

Днес Борислава е малкото им съкровище, което дава смисъл на любовта и живота им. Да е жива и здрава!

