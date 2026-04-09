2026 яйца за 2026 година. Бачковският манастир спази вековната традиция

Светата обител посрещна Велики четвъртък със символичен брой боядисани яйца

09 апр 26 | 9:26
Иван Ангелов

На Велики четвъртък Бачковският манастир спази вековната традиция по боядисване на великденски яйца, като тази година техният брой достигна 2026 - каквато е и настоящата година. Подготовката започна още в ранните часове на деня, а десетки доброволци и служители се включиха в процеса.

Съвпадението между броя на яйцата и годината се приема като символичен знак за благословия и надежда. Манастирът отново се превърна в духовен център за вярващи от цялата страна.

„Отрано сутринта започнахме боядисването на яйцата, като първото се поднася пред иконата на Божията майка, покровителка на манастира и на целия български народ. Червената боя символизира мъченическата кръв на нашия Господ Исус Христос“, разказа пред Нова телевизия Даниела Янева, една от организаторките в кухнята на светата обител.

Сред участниците е и Любляна Монева, учител по кулинарни технологии в гимназията по туризъм в Пловдив, която вече повече от 15 години идва в манастира. „Идва ми отвътре силната вяра и за това, че Света Богородица винаги е бдяла над моето семейство. Така се отблагодарявам“, сподели тя.

В традицията активно се включват и деца. Деветгодишната Симона Йовкова от Велико Търново каза: „Тук е много хубаво и като боядисвам тези яйца, усещам, че правя добро на всеки човек“. Боядисването се извършва по традиционен начин - яйцата се поставят в салфетка и се оцветяват с лукови люспи.

Доброволката Катерина Щерева, която участва в инициативата от десет години, описа преживяването като особено. „Усещането е магично, както всяка година. Някак имам усещането, че Исус е тук сред нас, а Божията майка ни закриля - затова яйцата не се пукат“, каза тя.

Игуменът на манастира епископ Сионий благослови великденските яйца и отправи послание към вярващите: „С голяма радост и упование в живия Бог призоваваме всички поклонници да получат по едно яйце, да бъдат благословени и близо до Светата Църква. Молим се тази година за мир по света.“

По традиция на втория ден от Великден ще се проведе литийно шествие, в което се изнася копието на чудотворната икона на Света Богородица - покровителка на манастира, а хиляди вярващи се очаква да се включат.

