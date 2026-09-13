2026 яйца за 2026 година. Бачковският манастир спази вековната традиция
Светата обител посрещна Велики четвъртък със символичен брой боядисани яйца
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Светата обител посрещна Велики четвъртък със символичен брой боядисани яйца
Вярващите се събират в храм „Св. Неделя“, а деца ще бъдат благословени на празнично събитие
Църквата припомня последните часове на Христос, а традициите повеляват ритуали за здраве, късмет и пречистване
На този ден трябва да се започне работа, особено тази, която обикновено не върви от самото начало
В миналото на Велики четвъртък също било обичайно да се броят пари
Традиция е на Великден боядисани яйца да се носят в църквата, където се раздават на близки
Ето какво да правим и какво не
Според традицията великденските яйца се боядисват рано сутринта на Велики четвъртък
Църквата ни припомня Тайната вечеря на Божия син с апостолите.
Исус дава на своите ученици последните си духовни напътствия, пророкува смъртта си на кръста и посочва, че един от тях ще го предаде, за да бъде съден...
За много години! Бог да ви помага! На всички, които празнуват днешния ден, светла радост
Днес е Велики четвъртък - най-важният ден от Страстната седмица
Култовата меса „Cтaбaт Maтep“ нa Джoaĸинo Pocини ще прозвучи на старозагорска сцена нa връх Beлиĸи чeтвъpтъĸ – дeн зa пpeчиcтвaнe и cмиpeние в Cтpac...
Ценителите на класиката се събират в Софийската опера
Днес е Велики четвъртък, най-важният ден от Страстната седмица и първият преди празника Възкресение Христово, в които според традицията се боядисват я...
Днес се навършват 91 години от атентата в църквата "Света Неделя". На Велики четвъртък през 1925 г. група крайнолеви дейци на Българската комунистичес...
Папа Франциск изми и целуна краката на мюсюлмански, индуистки, православни и католически бежанци в знак на братство и приветствие с добре дошли. Няко...
На Велики четвъртък, папа Франциск ще отслужи литургия за Тайната вечеря в Центъра за прием на бежанци в Кастелнуово ди Порто. Там той ще умие нозете...
София. Днес е Велики четвъртък! На този ден се припомня Тайната вечеря, на която е установено тайнството причастие. На тая вечеря Христос, като завеща...