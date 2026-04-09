Велики четвъртък е - денят на Тайната вечеря и съдбовното предателство

Велики четвъртък е сред най-силните и почитани дни в българския църковно-народен календар. Той стои в сърцето на Страстната седмица и съчетава в себе си едновременно най-дълбоките християнски събития и едни от най-живите народни традиции. Денят носи особена тежест, както духовна, така и символична, защото бележи началото на последните часове от земния път на Исус Христос.

Тайната вечеря - началото на страданията

В основата на Велики четвъртък стои споменът за Тайната вечеря - последната среща на Исус Христос с апостолите. Именно тогава той дава окончателните си духовни напътствия и разкрива, че един от учениците му ще го предаде. С тези думи започва поредицата от събития, които ще доведат до разпятието.

По време на вечерята Христос извършва действие, което ще остане в основата на християнската вяра - разчупва хляба и го дава на учениците си с думите, че това е неговото тяло. След това подава чашата с вино и я нарича своя кръв, пролята за опрощение на греховете. Така се поставя началото на Светото причастие - едно от най-важните тайнства в християнството.

Ден за причастие, молитва и смирение

В църковния живот Велики четвъртък е ден за дълбоко духовно пречистване. В храмовете се отслужва литургията на Василий Велики, а вярващите се изповядват и причастяват. Това не е просто ритуал, а възможност за вътрешно обновление и връщане към вярата.

Вечерта се четат дванадесетте евангелия, които разказват за страданията на Христос. Те създават особена атмосфера на тишина и съпреживяване. Свещениците подчертават, че в този ден най-важното не са битовите задължения, а молитвата и духовното съсредоточаване.

Червеното яйце и силата на изгрева

Народната традиция поставя силен акцент върху ранното утро на Велики четвъртък. Още преди изгрев слънце се боядисват първите великденски яйца. Първото задължително е червено - символ на кръвта на Христос и на живота.

С него се докосват бузите или челото за здраве, а в много домове яйцето се пази до следващия Великден като защита за дома. Смята се, че боядисаните в този ден яйца носят особена сила и благословия.

Църковни ритуали и символи на страданието

На Велики четвъртък в храмовете се извършват и специални ритуали. Свещениците изнасят кръста от олтара - символ на пътя на Христос към Голгота. Това е един от най-въздействащите моменти за вярващите.

По време на маслосвета миряните се помазват със светено масло за здраве. Този обичай съчетава духовното с телесното, като подчертава вярата в изцелението и Божията закрила.

Знаци за късмет и предупреждения

Българската народна традиция е запазила редица поверия, свързани със този ден. Смята се, че ако на Велики четвъртък вали дъжд, лошото време ще се задържи до началото на лятото.

Съществува и вярване, че първото нещо, което човек види сутрин, има значение - ако са деца, това е знак за късмет, а ако са възрастни хора, предстоят трудности. Тези вярвания са част от стария опит да се предскаже бъдещето чрез знаци.

Забрани и традиционни храни

В този ден има и ясни забрани. Не се консумират оцет и коприва, защото според преданието, те са свързани със страданията на Христос по време на разпятието. Затова присъствието им на трапезата се избягва.

В миналото се е приготвял и козунак със скрита монета. Който я открие в парчето си, ще има късмет през годината. Подобни обичаи показват как религиозното и народното се преплитат в едно.

Какво не бива да се прави

Поверията поставят и ограничения върху ежедневните дейности. Жените не трябва да перат дрехи. Това се счита за неподходящо за ден, посветен на духовно пречистване. Последният ден за подобна работа е Велика сряда.

Съществува и вярване, че ако човек се изкъпе преди изгрев слънце на Велики четвъртък, ще бъде здрав през цялата година. Това е още един пример за силата, която народът приписва на този ден.

