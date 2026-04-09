Поклон пред Михаил Белчев. България изпраща един от най-големите си артисти

В Народния театър „Иван Вазов“ днес от 13 ч. близки, приятели и почитатели ще се поклонят пред Михаил Белчев. Обичаният певец, композитор и поет почина на 6 април. Българската култура губи една от най-разпознаваемите си фигури, оставила дълбока следа в музиката и литературата. Очаква се десетки творци и граждани да отдадат последна почит.

Поклон пред „поета на мелодията на любовта“

„Поклон пред поета на мелодията на любовта“, написаха от Съюза на артистите в България в профила си във Фейсбук. В посланието се казва още: „Лек полет на един голям музикален артист, носител на „Икар“ за цялостно творчество. Ще пазим спомена за него в сърцата си“.

Михаил Белчев остава в паметта като артист, съчетаващ музика и поезия по неповторим начин, а творчеството му се превръща в част от културната история на страната.

Пътят започва от „Бодра смяна“

Михаил Белчев е роден на 13 август 1946 г. в София. Още на 10-годишна възраст постъпва в хор „Бодра смяна“, където пее шест години под диригентството на Бончо Бочев. Първият му сериозен сценичен момент като солист е с песента „Кати“ през 1967 г.

Първият му голям пробив идва с песента „Кой София с обич заля“ през 1968 г., по негов текст и музика на Найден Андреев. С нея участва в IX Световен фестивал на младежта и студентите в София.

Образование и първи успехи

Белчев започва обучение във Висшия минно-геоложки институт в София, но по-късно поема по пътя на изкуството. Завършва режисура и телевизионна режисура в театралната академия „Черкасов“ в Ленинград през 1972 г.

Още през 1969 г. представя България на международен конкурс в Сочи заедно с Емилия Маркова, откъдето се завръща с медал „Патрис Лумумба“. Същата година печели и първа награда на „Златният Орфей“ с песента „Закъснели срещи“ в дует с Мария Нейкова.

Собствен стил и силно присъствие на сцената

През 70-те години Михаил Белчев изгражда собствен стил като певец, композитор и текстописец. През 1972 г. печели втора награда на „Златният Орфей“ с песента „С пламъка на мама“, а същата година излиза и първата му дългосвиреща плоча.

Освен музикалната си кариера, той работи като режисьор на телевизионни спектакли и филми, сред които и „Кръговрат“. Автор е на музика за театрални постановки и кино.

Хиляди стихове и десетки хитове

В творческата му биография има над 1000 стихове за песни, както и няколко стихосбирки и албуми. Негови песни изпълняват едни от най-големите имена в българската музика, сред които Лили Иванова, Васил Найденов, Йорданка Христова, Георги Христов и Маргарита Хранова.

Сред най-популярните му творби са „Булевардът“, „Младостта си отива“, „Не остарявай любов“, „Откровение“ и „Приятелство“. Песните му печелят редица отличия, включително награди от „Златният Орфей“, „Мелодия на годината“ и „Бургас и морето“.

Книги, отличия и признание

Михаил Белчев е автор и на стихосбирки като „По първи петли“, „Човек за прегръщане“, „Не всичко е пари, приятелю“ и други. През 2024 г. излиза книгата му „Все по-близо до ангела“, а година по-рано представя автобиографията „Ти ме повика, живот“.

През годините той получава множество награди, сред които орден „Кирил и Методий“ първа степен, званието „Заслужил артист“ и орден „Стара планина“ първа степен. Отличен е и с наградата „Златен век“ на Министерството на културата, както и със званието „Почетен гражданин на София“.

През 2025 г. президентът Румен Радев му връчва Почетния знак на държавния глава за изключителния му принос към българската култура и изкуство.

