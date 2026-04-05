Патриарх Даниил с мощно послание за Цветница

На Цветница вярващите трябва да принесат най-доброто от себе си - вярата, верността и добродетелите си, за да може Христос да царува в сърцата им. С този мощен духовен призив се обърна българският патриарх Даниил в празничното си послание, като акцентира върху дълбокия смисъл на един от най-светлите християнски дни.

„Да принесем на идващия Спасител и победител на смъртта вяра, както принасяме тези върбови клонки, палмови клонки, цветята, които са късали жителите на Йерусалим, са посрещнали Христос тогава, така и ние да принесем най-доброто от себе си - вярата ни, верността ни към Бога, добродетелите, за да може Господ да царува в сърцата ни. Той и затова идва“, заяви патриарх Даниил.

Той припомни библейските събития, когато Христос влиза тържествено в Йерусалим и е посрещнат с възторг от всички - от деца до възрастни, вдъхновени от чудото с възкресяването на Лазар.

„Днешният вход в Йерусалим е вход на Христос да поеме израилово царство и е посрещнат като такъв - от малък до голям. Децата са възклицавали - „Спаси ни, Сине Давидов, спасение от висините.“ Така са го посрещнали всички човеци с голяма радост, защото няколко дена преди това Той възкресява един човек, починал от 4 дена и това чудо привежда в силна вяра и възторг цялото население на Йерусалим“, посочи той.

Патриархът обаче отправи и сериозно предупреждение за променливата човешка природа и крехкостта на вярата.

„Но вижте колко е изменчива човешката природа, когато Бог не постъпва така, както ние мислим, че трябва да постъпва - нашият възторг и приветствие се сменят със съвсем противоположни чувства. Само няколко дена след посрещането Му народът с други възгласи се обръща към Него - „Разпни го, разпни го.““, подчерта Даниил.

Той призова вярващите да не поставят собствените си очаквания над Божията воля, а да запазят искрена и устойчива вяра.

„Затова нека отнесем вяра и вярност, а не своите разбирания да приспособяваме към Бога. Христос дойде да се възцари в душите и сърцата ни, да въдвори Своя мир, Своята любов, Своята правда в нас“, каза още патриархът.

В заключение Даниил подчерта, че и днес много хора продължават да тълкуват Христос като земен владетел, вместо като духовен водач.

„Днес очакват и разбирането им е, че Месия, обещаният Спасител на човечеството, ще бъде политическа фигура. Земен цар, който ще въдвори земно царство. Две хиляди години, откакто Църквата съществува и още не можем да разберем смисъла на Свещеното писание. Разбирате ли? Затова нека поднесем вяра, нека поднесем сърцата си на Христос да царува. Той е у нас във веки. Честит празник.“, завърши той.

