Жесток побой заради цигара отне живота на млад баща

Млад мъж от Чирпан почина след месеци в кома, причинена от жесток побой, започнал заради спор за цигара. Инцидентът е станал на 2 ноември пред заведение, а нападението е довело до тежки травми, от които пострадалият не успява да се възстанови. Жертвата Даниел Дешков оставя след себе си 7-месечно бебе и семейство, което настоява за справедливост. Случаят предизвика обществено възмущение и постави въпроси за действията на институциите.

"Всичко се случи на 2 ноември. На излизане от дискотека моят син беше нападнат от трима младежи. Беше откаран в Стара Загора, където му направиха операция. Оттам започна ужасът - пет месеца борба за живот. Беше нещо много страшно. Всеки ден прогнозите ставаха все по-лоши - критично състояние, гърчове, пневмонии, инфекции, бактерии. Лекарите правеха всичко възможно, за да го спасят", разказа пред Нова телевизия Радка Иванова, майката на Даниел.

След това младият мъж бил транспортиран в София, където трябвало да започне рехабилитация. "Бяхме събрали средства от кампания, но не успяхме да ги използваме и ги дарихме на други деца. Тези пет месеца бяха истински кошмар за нас", споделя тя.

По думите й трагедията е започнала заради спор за цигара пред заведението. "Това го разбрах от показанията. Но дали е така не знам. Синът ми няма свидетели. Това го чета от показанията. Бил е нападнат от три момчета - на 17, 19 и 29 години", казва майката.

Разпитите на заподозрените започват в Чирпан, а обвинения са повдигнати месец по-късно. "Получих писмо от прокуратурата, че след като синът ми е починал - делото е в Стара Загора. За тези пет месеца не съм получила никаква друга информация. В показанията пише, че с един ритник е паднал синът ми. Обвиняемите са трима, а 17-годишният е бил задържан, а след това - пуснат на свобода. Аз останах без дете, едно седеммесечно бебе ще расте без баща, а извършителите са на свобода. Не ми остава нищо друго, освен да търся справедливост и да искам най-тежкото наказание", заяви тя.

От прокуратурата обясниха, че непълнолетният е бил освободен, тъй като законът допуска задържането му за срок до 5 месеца. Очаква се през май, когато навърши 18 години, Окръжната прокуратура да повдигне обвинение по по-тежък състав - за причиняване на смърт.

