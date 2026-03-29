Нощен ужас в Слънчев бряг! Мъж загина след нападение

Мъж на 48 години от Свети Влас е починал след сбиване тази сутрин в центъра на Слънчев бряг. Инцидентът е станал около 5:30 часа след конфликт между две компании. Част от участниците са задържани, а разследването е в ход. Очаква се аутопсията да изясни точната причина за смъртта.

По първоначални данни групите - едната от село Оризаре, а другата от Свети Влас - се засекли в заведение в хотел в центъра на комплекса. Между тях възникнало напрежение, което бързо прераснало в спречкване.

На място пристигнал екип на охранителна фирма, който успял да предотврати физически сблъсък и двете компании били разделени.

Малко по-късно част от мъжете от групата от Оризаре тръгнали с такси, но по пътя забелязали един от участниците в конфликта. Те спрели и се върнали, след което го нападнали.

По време на сбиването 48-годишният мъж паднал на тротоара и починал на място.

Петимата мъже от Оризаре са задържани. Разследващите ще установяват дали смъртта е настъпила вследствие на нанесените удари или поради внезапен здравословен проблем.

