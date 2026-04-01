Окончателно - 18 години затвор за убийството заради заря

Върховният касационен съд (ВКС) окончателно осъди Денис Мустафа Камел Ал Газзи на 18 години затвор за убийството на Илиян Илиев. Престъплението е извършено по хулигански подбуди след спор, възникнал по време на празненство.

Съдебното решение е окончателно и не подлежи на обжалване. Освен това осъденият ще изтърпи и предходна условна присъда.

Убийството е извършено вечерта на 9 януари 2022 г. Илиян Илиев и негови приятели празнували раждане на бебе, като пускали заря. Това предизвикало недоволството на Ал Газзи, който отишъл да се кара с компанията.

Скандалът ескалирал и завършил с намушкване с нож. Ударът е проникнал в гръдния кош, засегнал е белия дроб и сънната артерия, което довело до смъртта на Илиев. След извършване на престъплението извършителят избягал, а два дни по-късно се предал в полицията.

По време на убийството Ал Газзи е бил в изпитателен срок на условна присъда от година и 6 месеца за разпространение на наркотици. Сега съдът постановява той да изтърпи и това наказание отделно.

Делото е разгледано на три инстанции. И първата, и втората съдебна инстанция постановяват наказание от 18 години лишаване от свобода при строг режим. Обвинението за особено мъчителен начин на извършване е отхвърлено от съда.

С решение от 24 март 2026 г. Върховният касационен съд потвърждава изцяло присъдата на Апелативен съд-София от 12 май 2025 г., с което делото окончателно приключва.

