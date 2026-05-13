Битката с градушките потънала между министерствата. Абровски с разкрития

Все още няма сключен договор за защита от градушки със самолетен способ за 2026, 2027 и 2028 година. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на брифинг след заседанието на Министерски съвет.

Той припомни, че у нас защитата от градушки става по два начина – единият е чрез ракети по местата там, където има изградени, още преди 30-40 години, ракетни площадки.



"Отделно поради измененията в климата нашата държава започна там, където не може бързо да се изградят ракетни площадки, да защитава територии чрез самолетен способ и в годините назад е имало сключени договори за това", уточни министър Абровски.





По думите му от януари досега обществената поръчка се бави някъде из ведомствата. Стана ясно също, че земеделският министър е разпоредил незабавна и пълна проверка да се направи по случая.



"За резултатите от нея ще уведомим обществеността и медиите, като за неглижирането на проблема виновните ще трябва да си понесат отговорността, а не последствията да се носят от хората и земеделските производители", категоричен бе той.



Във връзка с решението на служебния кабинет за прехвърлянето на средства за дейностите по обработка срещу комари към Българската агенция по безопасност на храните, министър Абровски коментира, че бившите министри на земеделието и здравеопазването са се опитали да прехвърлят един "горещ картоф".



"Надявам се съвсем скоро да успеем да отразим коректно отговорностите. Но е важно хората да знаят, когато имат проблем с комарите, кой е виновен", уточни той.

