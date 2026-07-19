Всичко по темата Пламен Абровски

Голяма новина за земеделските производители. 170 млн. евро помощи
Парите са осигурени, а в момента правим разчети по какъв начин да се предоставят, каза Абровски
Следете всички новини, анализи и коментари по темата Пламен Абровски. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Парите са осигурени, а в момента правим разчети по какъв начин да се предоставят, каза Абровски
Единствено при ясно разграничаване между истинските продукти и имитациите могат да бъдат защитени ин...
4 язовира изискват спешен ремонт
Министрите на земеделието в последните 30 години с общи решения
Целта на подготвяния електронен централен регистър за проследимост по веригата за доставки на продук...
От януари досега обществената поръчка се бави някъде из ведомствата
Надявам се в следващата обща селскостопанска политика България да бъде лидер, каза Пламен Абровски