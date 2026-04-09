Великденският трафик удря София! 4000 коли на час по магистралите

В дните преди Великден се очаква сериозно натоварване по основните изходи на София, като над 191 000 превозни средства вероятно ще напуснат столицата. Данните са на Агенция „Пътна инфраструктура“, която предупреждава за засилен трафик и възможни задръствания.

Най-напрегнати ще бъдат следобедните и вечерните часове в дните преди празника. Натоварването по ключови пътища може да достигне до 4000 автомобила на час.

„Тракия“ поема най-големия удар

Около 130 000 превозни средства ще се насочат към автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“. Най-натоварена се очаква да бъде „Тракия“ със около 62 хил. автомобила, следвана от „Хемус“ със над 35 хил. и „Струма“ със около 32 хил.

Очакванията са за сериозни затруднения по тези направления, особено в пиковите часове преди празничните дни.

Забрани за камиони над 12 тона

За да се облекчи трафикът, временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 т по най-натоварените участъци - автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и по път I-1 в област Благоевград.

На 9 април между 15:00 ч. и 20:00 ч. ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили, излизащи от София. На 10 април между 9:00 ч. и 14:00 ч. забраната ще важи отново за изходящия трафик, а на 13 април от 12:00 ч. до 20:00 ч. ще се ограничи движението на камиони към столицата.

Ограниченията няма да важат за автобуси, превозни средства със опасни товари, живи животни и бързоразвалящи се продукти.

Реверсивно движение и промени край Симитли и Кресна

Заради очаквания засилен поток по път I-1 в района на Симитли ще бъде въведено реверсивно движение. От 12:00 ч. на 9 април до 16:00 ч. на 11 април автомобилите към Кулата ще се движат в две ленти, а към София - в една.

На 12 и 13 април организацията ще бъде обърната - две ленти ще има в посока София и една към Кулата.

В района на Кресна ще бъде въведено допълнително ограничение - от 12:00 ч. на 9 април до 12:00 ч. на 14 април ще бъде забранен левият завой на кръстовището на път I-1 със ул. „Цар Борис III“.

Призив към шофьорите - без рискови изпреварвания

От АПИ призовават водачите да планират внимателно пътуванията си, да избягват пиковите часове и да следят актуалната пътна обстановка. Шофьорите трябва да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.

Особено внимание се обръща на използването на аварийните ленти, които не бива да се използват за по-бързо придвижване, тъй като това пречи на преминаването на специализираните автомобили при инциденти.

