Камиони задръстиха „Капитан Андреево“ още от сутринта

Трафикът е сериозен на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ на границата с Турция, където на изход се е образувало струпване на товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. Натоварването се дължи на засилен поток от тежкотоварни камиони, които напускат страната, като преминаването отнема повече време от обичайното.

Властите призовават водачите да се подготвят за забавяне и да следят актуалната информация за трафика. Очаква се натоварването да се задържи през по-голямата част от деня.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През пунктовете „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават автомобили до 3,5 тона, а през „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“ се осъществява движение на леки коли, автобуси и товарни автомобили без сериозни затруднения. Пътната обстановка остава спокойна, без данни за образувани опашки или забавяния.

Трафикът е нормален и на всички гранични преходи с Румъния. Движението през Дунав мост при Русе е възстановено след ремонт на пътната настилка, но преминаването все още се извършва поетапно в една лента. Това налага по-внимателно шофиране и спазване на временната организация, като в пикови часове са възможни кратки изчаквания.

На границите с Република Северна Македония и Република Сърбия също няма сериозни затруднения. Всички гранични пунктове работят нормално, като преминаването се извършва без забавяне. Обстановката остава спокойна, което улеснява както транзитния, така и туристическия поток.

