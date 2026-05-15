Трябва да се укрепва. Експерт предупреди за сериозен риск край Пампорово

Сбор от спешни аварийни мерки и последващо инженерно укрепване ще бъдат необходими за овладяване на огромното свлачище по пътя Смолян-Пампорово. Това заяви ръководителят на катедра „Хидрогеология и инженерна геология“ в Минно-геоложкия университет проф. д-р Стефан Стойнев, който предупреди, че не може да се очаква бързо решение на проблема.

По думите му проведената среща между институциите е била важна първа стъпка, защото вече има яснота какви действия трябва да бъдат предприети. „След първоначалната емоция вече има направление какво трябва да се направи, за да се реши този важен проблем“, посочи проф. Стойнев пред БНТ.

Експертът обясни, че първо трябва да се приложат аварийни действия, които да ограничат активността на свлачището и да предотвратят допълнително разрастване на процеса. Едва след това може да започне същинското укрепване на терена и възстановяването на пътя.

Според него подобни свлачища изискват сериозен финансов и инженерен ресурс и не могат да бъдат решавани само на местно ниво. „Укрепването на едно свлачище не може да бъде само задача на общината или на частни инвеститори - това е държавен ангажимент“, подчерта специалистът.

Проф. Стойнев посочи, че причините за активирането на свлачището са комплексни. Сред основните фактори той открои геоложките особености на района, обилните валежи и натрупването на подпочвени води. „Подземните води са спусъкът, който е довел до възникването на свлачището“, обясни той.

По думите му човешката дейност и състоянието на инфраструктурата също може да са оказали влияние върху процеса. Макар да се обсъждат различни версии, включително възможна връзка с язовир в района, проф. Стойнев смята, че най-вероятната причина е локалното преовлажняване след валежи и снеготопене.

Той подчерта, че районът не е бил определян като зона с висок свлачищен риск, което е изненадало институциите със скоростта, с която теренът е започнал да се свлича.

Въпреки сложността на ситуацията експертът е категоричен, че възстановяването на пътя е неизбежно и може да започне сравнително скоро след приключването на геоложките проучвания. „Не стои въпросът дали трябва да се укрепва или не трябва - трябва да се укрепва“, заяви проф. Стойнев.

Той отбеляза, че България има натрупан опит при подобни кризи, но предупреди, че е необходимо много по-добро наблюдение и мониторинг на рисковите терени, за да се реагира по-бързо при бъдещи свлачищни процеси.

