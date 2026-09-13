Пътят Смолян-Пампорово продължава да пропада, чака се спешен обход
Месец след бедствието експертите сочат мост над свлачището като основен вариант за трайно възстановяване
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Месец след бедствието експертите сочат мост над свлачището като основен вариант за трайно възстановяване
Възстановяването на пътя ще мине през аварийни действия и мащабно инженерно укрепване
Подготвя се обрушване и укрепване на най-рисковите участъци
От 2020 година до сега
Усилени са 13 колони, остава да бъде завършена още една
Незабавно да бъдат укрепени и обезопасени изпепелените тютюневи складове в Пловдив. Това бе разпоредено от главния прокурор Сотир Цацаров и разпростра...
България днес се нуждае от укрепване на системните партии, това са партиите, които могат да носят отговорност за всички решения, които се вземат в стр...
Надвисналата скала от ската в Провадия вече е укрепена със стоманена мрежа и въжета. Предстои тя да бъде разрушена, но за целта ще са необходими 30-40...
Укрепването на свлачището на ул."Трапезица" до блокове 15 и 16 в кв."Веселчане" в Кърджали приключи. Теренът е стабилизиран, изградени са 2 стоманобет...
Напредват строителните работи на път II-19 Разлог - Банско - Г. Делчев - Садово, при разклона за с. Кремен. Завърши изграждането на пилотната система...
Допълнително подсилвана на оградите на зверовете предстои в плевенския зоопарк заради непредвидено бягство на мечката Виктория. Миналата седмица живот...
Правителството одобри Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на България, ерозията и абразията на Дунавското и Ч...
1,2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в укрепването и реконструкцията на Варненския вълнолом. Това съобщи генералният директор на ДП "Пристанищна инфрастр...
Да се извърши аварийно укрепване на свлачищата край Кърджали, това е становището на екипа от експерти на МГУ, който извърши оглед на засегнатите села...
Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов изрази положително становище и подкрепа на подадените от кмета на Сатовча Арбен Мименов преписки за...
Земните маси могат да погълнат десетки къщи в две села Над 1 500 000 лева ще са необходими за укрепването на три от най-големите и опасни свлачища в...
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС одобри 413 562 лева за укрепване на свлачището до блок 16 в кв. „Веселчане" в Кърдж...
Експерти от Министерството на културата огледаха през уикенда срутването в гробницата на Севт III и са категорични, че укрепването на свличащата се зе...
Прочутата гробница на Севт III в Долината на тракийските царе, от която са куп аретфакти за изложбата на тракийските съкровища в Лувъра, е затворена з...
Община Петрич предприе спешни мерки за укрепването на пътя от града до хижа „Беласица". На компрометирания участък се работи непрекъснато, за да може...