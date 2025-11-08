Спешно укрепват ключов път край София след инцидент

След инцидента в средата на седмицата, при който шофьор оцеля по чудо, след като камък удари предното стъкло на колата му и падна в скута му, започва извънредно укрепване на пътя София-Самоков. Пътната агенция обяви, че ще предприеме спешни действия за обезопасяване на трасето, което при всеки по-силен дъжд се превръща в опасна зона за движение.

Алпинисти и проект за укрепване

Директорът на Областното пътно управление в София инж. Румен Сачански съобщи, че вече са възложени дейности по обрушване на най-опасните скални участъци. По думите му алпинисти ще се включат в премахването на ронливи камъни и скални късове, които застрашават пътя.

„Имаме изработен проект за укрепване на най-опасните откоси по трасето, подготвен от екип геолози специалисти. Очакваме одобрение на финансовите параметри и, ако зимата позволи, ще започнем изпълнението още през следващите месеци“, уточни Сачански.

Нови мерки за безопасност

През последните пет години пътят беше ремонтиран, като бяха подменени асфалтът и банкетите, но проблемите със срутващи се скали остават. Предстои да бъдат поставени нова маркировка и еластични огради. Паралелно се премахват и надвиснали дървета, които създават риск за движението, но само в зоната на пътния сервитут.

„За отсичане в горския фонд се изискват специални разрешителни, а това забавя процедурите. Работим съвместно с горските стопанства, които откликват винаги, когато има спешност“, допълни директорът на ОПУ-София.

В дългосрочен план Пътната агенция предвижда по-мащабна реконструкция на целия път София-Самоков-Боровец-Костенец, която да гарантира безопасност при зимни и планински условия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com