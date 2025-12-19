Засилен контрол по пътищата около Коледа и Нова година

Още днес ще бъдат разположени допълнителни екипи на входно-изходните пътни артерии в София, както и в районите около големите търговски центрове, с цел контрол на движението. Това съобщи началникът на сектор „Пътен контрол и осигуряване на мероприятия“ към отдел „Пътна полиция“ в СДВР Светослав Величков.

По думите му контролът ще се осъществява съвместно с експерти от „Управление и анализ на трафика“ към Столична община, като на ключови кръстовища ще се използват камери за наблюдение. Там, където няма видеонаблюдение, ще има пряка намеса от страна на „Пътна полиция“. Към момента трафикът е нормален, но се очаква значително натоварване в рамките на деня, особено в последния работен ден преди празниците и на 24 декември.

На 4 януари ще бъде въведено ограничение за движението на камиони в посока София по автомагистралите „Струма“, „Тракия“ и „Хемус“, като целта е облекчаване на трафика от леки автомобили. В района на автомагистрала „Струма“ при пътен възел „Симитли“ ще бъде въведено реверсивно движение на 22 и 23 декември, с две ленти в посока Кулата, а при необходимост – и в посока София.

Директорът на Дирекция „Ситуационен център и управление на трафика“ към АПИ Мирослав Ценов съобщи, че на 23 и 30 декември ще бъде въведена забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона между 12:00 и 22:00 часа по всички магистрали в страната.

От „Пътна полиция“ напомнят, че през този сезон сериозна опасност представлява т.нар. „черен лед“, особено заради големите температурни разлики между сутрешните, вечерните и дневните часове. Служителите на МВР ще бъдат на пътя през целия празничен период, а водачите са призовани за внимание, толерантност и спокойно шофиране.

