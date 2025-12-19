Гръцка стачка спря част от потока към южната ни съседка

Заради стачни действия на гръцки протестиращи е затворен граничният контролно-пропускателен пункт „Капитан Петко Войвода“ на границата с Гърция, съобщиха от ГД „Гранична полиция“. По информация на властите пунктът е напълно непроходим тази сутрин, като не се пропускат нито леки автомобили, нито тежкотоварен трафик.

Затварянето на прехода вече създава напрежение по останалите маршрути, особено за международните превози. Изключително интензивно е движението на тежкотоварни автомобили на изход на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на границата с Турция, където тировете се изтеглят на дълги колони и чакането се увеличава.

На този фон ситуацията по останалите граници засега остава спокойна. Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния, както и по границите със Сърбия и Република Северна Македония, съобщават от „Гранична полиция“. Властите препоръчват на пътуващите да следят актуалната информация и при възможност да планират алтернативни маршрути, докато протестните действия от гръцка страна продължават.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com