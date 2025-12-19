Облачно и мъгливо време днес, голяма промяна през уикенда

Днес през по-голямата част от деня в равнините и котловините ще се задържи облачно и мъгливо, докато в планинските райони ще преобладава слънчево време. Към края на деня вятърът от североизток ще се появи и постепенно ще се усили. Максималните температури ще са между 8° и 13°, а в София около 9°.

Контраст между низините и високите части

Докато в ниските части на страната облачността и мъглите ще ограничават видимостта и ще създават усещане за по-хладно време, в планинските райони денят ще бъде значително по-приятен. Там ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, а вятърът ще е слаб и ще духа от северната четвърт.

Условия в планините

В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра – около 3°. Атмосферните условия ще са сравнително стабилни през деня, което ще запази усещането за по-меко време на фона на късноесенния сезон.

По Черноморието – слънце и усилване на вятъра

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, като в сутрешните часове на отделни места ще има намалена видимост. Към края на деня и там ще се усети усилване на вятъра от североизток. Максималните температури ще са между 11° и 12°, температурата на морската вода ще е 11°-13°, а вълнението на морето ще бъде 1 бал.

Промяна през уикенда и началото на седмицата

В събота отново на много места ще има мъгла, а в следобедните часове от югоизток облачността ще започне да се увеличава. В неделя и през първите дни на новата седмица времето ще бъде предимно облачно, като ще има и валежи, главно от дъжд, на повече места и с по-значителни количества в понеделник.

Дъжд в равнините и сняг в планините

В планинските райони валежите ще са от сняг, като по-интензивни се очакват в Централна Стара планина и в Родопите. Вятърът ще бъде от източната четвърт, слаб, а в източната половина от страната – до умерен.

Температури с колебания през следващите дни

Минималните температури в събота ще са около нулата, а през следващите дни слабо ще се повишат и най-често ще бъдат от минус 2°-0° в югозападните райони до 6°-7° в крайните източни части на страната. Дневните температури постепенно ще се понижават и във вторник ще са между 3° и 8°, след което към средата на седмицата отново леко ще се повишат и в югоизточните райони ще достигат 10°-11°.

