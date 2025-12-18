Самолет излетя без пътници от софийското летище. Какво се случва

Пътнически самолет е излетял без пътници от летище "Васил Левски". Полетът е бил извършен след приключване на ремонтни дейности с цел техническа проверка на системите на самолета.
От Министерството на транспорта обясниха пред БНТ, че става въпрос за стандартен полет след техническо обслужване.
Проверката се е провела в официално публикувани и разрешени зони, предназначени за такива тестови полети.
