Самолет излетя без пътници от софийското летище. Какво се случва

Пътнически самолет е излетял без пътници от летище "Васил Левски". Полетът е бил извършен след приключване на ремонтни дейности с цел техническа проверка на системите на самолета.

От Министерството на транспорта обясниха пред БНТ, че става въпрос за стандартен полет след техническо обслужване.

Проверката се е провела в официално публикувани и разрешени зони, предназначени за такива тестови полети.

