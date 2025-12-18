Наш полицай с уникална реакция на пътя

Въпреки че пътувал заедно със семейството си на личния автомобил, инспектор Калоян Пейчев от сектор "Охранителна полиция" към Първо районно управление – Бургас, не се поколебал да се намеси в критична ситуация на пътя. На 23 ноември около 12:00 ч., докато се движел от Котел към Бургас, той станал свидетел на тежък челен сблъсък между лек автомобил "Фолксваген Голф" и товарен автомобил "Мерцедес Актрос" с полуремарке край сливенското село Мокрен.

Без да губи време, инспектор Пейчев спрял на безопасна дистанция и се насочил към жената, която управлявала лекия автомобил и била заклещена между купето и двигателя на колата. Благодарение на бързата и решителна намеса на полицаи и първи реагирали, пострадалата била спасена.

За проявената смелост и професионализъм министърът на вътрешните работи Даниел Митов награди Калоян Пейчев с официална благодарност и парична премия, съобщи БЛИЦ

