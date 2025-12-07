Възможни проблеми по границата с Гърция заради стачки

Във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на моторни превозни средства през граничните преходи с Гърция, съобщава на своя сайт Главна дирекция „Гранична полиция“.
На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП Капитан Андреево и на ГКПП Лесово на изход за товарни автомобили.
На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи.
Движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония.
Трафикът е нормален на всички гранични пунктове със Сърбия.
