На връх Мусала има сериозен проблем. Чака се спешно решение

Котаракът Мъри, любимец на всеки, изкачил връх Мусала, е получил бъбречна криза, съобщават от най-високата метеорологична станция. В момента животното е на лечение във ветеринарна клиника. То обаче не е евтино и в планинарските групи в социалните мрежи вече се разпространява информация за това как можем да помогнем.

Седемгодишният котарак Мъри е спътник в работата на метеорологичните наблюдатели в планинската станция към Националния институт по метеорология и хидрология. Животното е прибрано от улицата и е донесено от туристи на върха, когато от станцията публично обявяват, че искат да имат котка. По това време в старата каменна постройка се завъдили мишки, които дори прекъснали интернет кабелите на метеоролозите.

Мъри разрешил проблема. Към днешна дата той посреща и изпраща многобройните туристи, достигнали най-високия връх на Балканския полуостров. Често можем да го видим да се излежава около станцията или на самия камък, маркиращ връх Мусала, посочи Нова.

Ако искате да помогнете на Мъри, можете да го направите като дарите средства за лечението му по следната банкова сметка:

Ветеринарна лаборатория “Викрито”,

IBAN: BG73FINV91501015957315

Основание: дарения за коте Мъри

