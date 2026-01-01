Нагла кражба на връх Мусала!
И да не ви се вярва, истина е
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И да не ви се вярва, истина е
Хората се чудят какво става
Според него валежите са полезни за природата, стига да не бъдат съпроводени със силен вятър, едра градушка
Какво съобщават от най-високата метеорологична станция
Очакваме един от най-студените периоди
Във вторник и сряда над по-голямата част от страната облачността ще е значителна
В страната остава ветровито и хладно, с максимални температури между 16 и 21 градуса
Горе усещането беше като -5 градуса, казват планинари
В момента няма информация за инциденти
Самият той даде обяснение на случката
Снеговалежът е придружен и от гъста мъгла
Температурите на повечето места в планините са под нулата
Градусите на Мусала са били около нулата през тази нощ
Meteo Bulgaria би тревога
След адските жеги
Мъжът издъхнал по пътя за пловдивската болница
НФСБ иска най-високият връх у нас да се казва Св. Иван Рилски
Това е Опълчение, а не Мусала
През есенния сезон разходките в планината са прекрасен начин за почивка и отдих
Само аз и британският пътешественик Беър Грилс сме глобени, с тази разлика, че аз жаби не съм похапвал, обяви The Clashers